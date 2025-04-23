В аэропорту Домодедово не отменяли рейсы из-за землетрясения в Турции
В столичном аэропорту Домодедово нет отмененных и перенесенных рейсов в связи с землетрясением в Турции. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани в среду, 23 апреля.
«Отмены и переносов рейсов в аэропорту Домодедово из-за землетрясения в Турции нет», — сказали в пресс-службе агентству городских новостей «Москва».
В этот же день сообщалось, что три землетрясения магнитудой до 6,2 произошли в Турции, передает НСН. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим и сообщил, что внимательно следит за развитием событий.
Генконсульство России заявило, что информации о раненых и разрушениях в результате землетрясения в Стамбуле нет, пишет «Москва 24».
В Стамбуле зафиксированы афтершоки после землетрясения. Угроза афтершоков до сих пор сохраняется в крупнейшем городе Турции, пишет Life.Ru.