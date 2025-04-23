В России возникла нехватка ветеринарных препаратов

В России возникла нехватка зарубежных ветеринарных препаратов, об этом рассказали «Известиям» в национальной ветеринарной академии. Если в 2022 году ассортимент лекарств составлял более 750 наименований, то сейчас к ввозу в Россию разрешено менее 300 препаратов.

Дефицит вызван ограничением в поставках из-за границы. На рынке наблюдается нехватка лекарств для лечения системной гипертензии и хронической болезни почек у кошек, а также для защиты мелких домашних животных от блох и клещей. Отдельной проблемой стали вакцины для кошек и собак, сообщает телеканал «Известия».

Сейчас в России продаются остатки запасов иностранных прививок и нелегально ввезенные препараты. В Национальной палате предупредили, что серый рынок не гарантирует соблюдения условий хранения при их перевозке. Отечественным компаниям необходимо нарастить мощности как минимум в два-три раза, а также решить проблемы с поставками сырья иностранного производства. Параллельный импорт усложняет разработку отечественных препаратов. Низкий спрос на российские лекарства сдерживает объемы производства.

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