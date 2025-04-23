Минпромторг РФ подготовил предложения по критериям возвращения западного бизнеса

Минпромторг России подготовил предложения по критериям возвращения в страну зарубежных компаний. Об этом 23 апреля сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Осмаков в кулуарах форума выставки «Госзаказ»

По его словам, базовые критерии уже озвучило руководство РФ в лице президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова.

«Мы просто будем их исполнять и всё, возможно, детализируя», — заявил он ТАСС.

Раскрывать подробности Осмаков не стал.

Президент РФ Владимир Путин 19 апреля поручил до 15 мая утвердить список компаний недружественных стран, которые прекратили свою деятельность на территории России в 2022 году. Уточнялось, что в перечень в том числе включат информацию об условиях прекращения или сокращения деятельности предпринимателей, а также об акционерах и бенефициарных владельцах.

18 марта глава государства поручил разработать правила возвращения западных компаний в Россию. По его словам, фирмы, желающие вернуться, должны предложить конкурентные условия.