Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что кризис в Грузии настолько глубок, что решить его мирно не получится, и полагает, что ситуация требует внешнего вмешательства, как это произошло на Украине в 2014 году. Об этом 23 апреля в беседе с «Известиями» заявил международный секретарь партии «Солидарность во имя мира» Мамука Пипия.

«Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая до сих пор притворяется президентом Грузии, рассказывает о том, что кризис в Грузии настолько глубок, что решить его мирным путем не удастся, то есть она предлагает вмешательство, как на майдане», — заявил Пипия.

Так политик отреагировал на разговор Зурабишвили с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Вованом и Лексусом), представившимися шахматистом Гарри Каспаровым (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), в котором она рассказала о критическом состоянии оппозиции без помощи США.

В декабре прошлого года премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что европейские политики и бюрократы угрожали Грузии «майданом».