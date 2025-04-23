Мишустин поддержал введение льгот по имущественным налогам для участников СВО

Властям необходимо поддерживать участников специальной военной операции (СВО) в том числе с помощью введения федеральных льгот по имущественным налогам. Об этом 23 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии Министерства финансов в Национальном центре «Россия».

Он отметил важность налоговой поддержки участников спецоперации и их семей. По словам Мишустина, сейчас в стране существует широкий спектр соответствующих льгот, однако не все из них действуют на федеральном уровне.

«Считаю правильным предусмотреть введение общегосударственных льгот по имущественным налогам для наших воинов и их близких», — сказал глава правительства.

Ранее, 9 апреля, Мишустин заявил о необходимости срочного внедрения единых стандартов поддержки бойцов в работу социальных учреждений страны. Кроме того, он подчеркнул, что обеспечение ветеранов СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации должно быть максимально удобным и понятным.