Путин предоставил гражданство РФ помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Килинч

Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство немецкой антифашистке Лиане Килинч, оказывавшей помощь Донбассу. Указ главы государства 23 апреля опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«B соответствии с пунктом «а» ст. 89 Конституции РФ постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Килич Лиане, родившаяся 2 августа 1972 года в Германии», — говорится в тексте документа.

Также гражданство России предоставлено бывшему чиновнику из Франции Сирилу Гоше, в 2024 году он присутствовал на выборах в РФ в качестве наблюдателя.

Паспорт гражданина РФ также получила основательнице музыкального театра «Дер Шапс» в Германии Раиса Мячкова. Кроме того, новыми гражданами страны стали уроженец Ирана Джаафари Амир Али, уроженец Сербии Неманя Петрич, родившийся в Германии Херген Фрерикс, а также Александр и Ирина Моторные, родившиеся на Украине и в Курске соответственно.

15 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники главного управления по вопросам миграции (УВМ) управления МВД России по Владимирской области намерены оказать помощь в получении гражданства РФ повару Максиму Житникову, переехавшему из Германии. Сейчас мужчина живет и работает во Владимирской области, но зарегистрирован в Пермском крае. С соответствующей просьбой он лично обратился к президенту России.

Разговор между главой государства и гражданином Германии состоялся в тот же день по видеосвязи. Путин сообщил, что приветствует переезд в страну людей, которые разделяют ее ценности.