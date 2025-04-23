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Путин предоставил гражданство РФ помогавшей Донбассу немецкой антифашистке Килинч

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство немецкой антифашистке Лиане Килинч, оказывавшей помощь Донбассу. Указ главы государства 23 апреля опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«B соответствии с пунктом «а» ст. 89 Конституции РФ постановляю: принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Килич Лиане, родившаяся 2 августа 1972 года в Германии», — говорится в тексте документа.

Также гражданство России предоставлено бывшему чиновнику из Франции Сирилу Гоше, в 2024 году он присутствовал на выборах в РФ в качестве наблюдателя.

Паспорт гражданина РФ также получила основательнице музыкального театра «Дер Шапс» в Германии Раиса Мячкова. Кроме того, новыми гражданами страны стали уроженец Ирана Джаафари Амир Али, уроженец Сербии Неманя Петрич, родившийся в Германии Херген Фрерикс, а также Александр и Ирина Моторные, родившиеся на Украине и в Курске соответственно.

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15 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники главного управления по вопросам миграции (УВМ) управления МВД России по Владимирской области намерены оказать помощь в получении гражданства РФ повару Максиму Житникову, переехавшему из Германии. Сейчас мужчина живет и работает во Владимирской области, но зарегистрирован в Пермском крае. С соответствующей просьбой он лично обратился к президенту России.

Разговор между главой государства и гражданином Германии состоялся в тот же день по видеосвязи. Путин сообщил, что приветствует переезд в страну людей, которые разделяют ее ценности.

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