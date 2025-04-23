Мужчина сорвался со скалы и погиб в Крыму
Тело мужчины обнаружили в районе Большого каньона в Крыму. Турист сорвался со скалы и упал.
По данным ИА SevastopolMedia, житель Симферопольского района отправился в поход еще 21 апреля. По предварительной версии, он упал со скального уступа правого борта Большого каньона, травмы оказались смертельными. Спасатели обнаружили тело погибшего в труднодоступном месте.
Сотрудники МЧС напоминают, что не стоит отправляться в поход по сложной местности в одиночку. Кроме того, необходимо оценивать риски и выбирать наиболее безопасные маршруты.
В Липецке на прошлой неделе подросток попытался взобраться на отвесный скальный выступ во время прогулки. В результате падения он получил смертельные травмы.