В Пансионе воспитанниц Минобороны открылся финансово-экономический класс

В Пансионе воспитанниц Министерства обороны РФ при поддержке ПСБ был открыт высокотехнологичный финансово-экономический класс имени Л. В. Канторовича с музейной экспозицией «История банковского дела в России», рассказали в пресс-службе банка. На торжественной церемонии открытия выступила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ Вера Подгузова.

«Открывая новый учебный класс, мы хотим заинтересовать воспитанниц пансиона математикой, экономикой и финансами, зажечь новые звезды. Возможно, кто-то из девочек захочет связать жизнь с банковским делом. Есть цитата Леонида Витальевича Канторовича о том, что самое главное — это творить и делать добро для людей, этот посыл, по его мнению, должен лежать в основе всех научных исследований и достижений и в результате приводить к сохранению и преумножению человеческого капитала. Это надо иметь в виду, выбирая будущую профессию», — рассказала Подгузова.

Финансово-экономическому классу было присвоено имя выдающегося российского математика, нобелевского лауреата по экономике Л. В. Канторовича. В учебном кабинете также организована музейная экспозиция, которая охватывает период с XVIII века до наших дней и позволяет проследить, как формировалась финансовая система страны. Экспозиция включает денежные знаки, исторические документы, портреты и цитаты выдающихся исторических деятелей.