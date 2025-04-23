В аэропорту Казани ввели ограничения после атаки БПЛА на Татарстан
В аэропорту Казани ввели временные ограничения на вылет и посадку. Об этом 23 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 12:45 мск введены <...> в аэропорту Казань», — написал он в своем Telegram-канале.
В МЧС РФ отметили, что на территории города введен режим угрозы БПЛА.
«Внимание! На территории города Казани с 13:40 мск объявлен режим «Беспилотная опасность»», — указано в приложении МЧС.
Позднее Минобороны РФ заявило об уничтожении одного дрона над территорией Татарстана. Затем Кореняко сообщил, что в 14:07 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. На запасные аэродромы ушли пять самолетов, добавил он.
Вслед за этим МЧС России подтвердило «отбой угрозы» атаки БПЛА в Казани.
В марте глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что в регионе был объявлен режим опасности БПЛА и введен план «Ковер». Аэропорт Владикавказа закрыли для приема и отправки самолетов.