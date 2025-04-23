Келин указал на демонстрацию перемирием на Пасху возможности договора по Украине
Инициатива президента России Владимира Путина о пасхальном перемирии продемонстрировала возможность достижения рамочного соглашения по Украине. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».
«Для всех очевидно, что наша инициатива о пасхальном перемирии сыграла огромную роль в нынешней ситуации. Она на деле доказала, что остановить военные действия вполне возможно», — сказал Келин.
Он отметил, что праздничное прекращение огня дало понять, что в вопросе конфликта на Украине может быть принято «некое рамочное соглашение».
Келин обратил внимание, что в Лондоне предложение Москвы грубо раскритиковали и продолжили притворно призывать РФ к перемирию.
Президент РФ Владимир Путин 19 апреля объявил пасхальное перемирие. При этом он подчеркнул, что российские военнослужащие должны быть готовы к отражению возможных нарушений и провокаций со стороны ВСУ.