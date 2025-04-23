Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области был очень сильным укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ), в подвалах которого боевики расположили пункты управления. Об этом 23 апреля «Известиям» рассказал начальник штаба 5-го батальона 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота с позывным Кощей.

По его словам, сооружение находится в зоне видимости российских военнослужащих и в настоящее время его территория контролируется с воздуха. Военный подчеркнул, что Вооруженные силы (ВС) РФ сосредоточили на горналевском участке большой, сильный артиллерийский кулак.

«Эта территория уже отошла к нам, мы ее очистили от врага. Горнальский монастырь был очень сильным укрепрайоном, так как находится сам по себе на высоте, на горе расположен. Там были глубокие большие подвалы, там у них, у противника, располагался пункт управления БПЛА (беспилотные летательные аппараты. — Ред.), пункты управления разведки и <...> артиллерии», — поделился он.

По словам военнослужащего с позывным Ежик, опорные пункты украинских боевиков располагаются преимущественно в окрестных лесах. Он уточнил, что в деревне у врага оставалась занята лишь церковь, к которой было тяжело подойти.

Боец 810-й бригады Черноморского флота с позывным Француз, в свою очередь, рассказал, что его отряд заметил противника в лесополосе случайно. По его словам, боевики находились в 50 м и не выбирались на протяжении суток. Он подчеркнул, что российские военные уничтожили живую силу ВСУ.

Командир 5-го батальона 810-й бригады с позывным Гравер также сообщил, что если раньше украинские боевики рисковали осуществлять подвоз на позиции днем, то сейчас пытаются заходить в ночное время суток. Он отметил, что российские военные оперативно ликвидируют военную технику и живую силу противника.

«В окрестностях Горналя лесополосы зачищаются, наносим огневое поражение по укрепленным позициям противника. И дальше продвигаются штурмовые группы», — рассказал командир.

Российские военнослужащие освободили Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь в Курской области от оккупации ВСУ днем ранее. Отмечается, что обитель служила для украинских боевиков военным объектом, на территории которого были размещены артиллерийские установки, пункты управления беспилотниками.

Позже российские военнослужащие поделились с «Известиями», что освобождение монастыря может означать для ВСУ окончательный провал «курской авантюры».