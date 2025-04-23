Эксперт объяснил отзыв соболезнований Израиля в связи со смертью папы римского

Израиль мог отозвать соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска из-за его позиции по конфликту в Газе. Об этом 23 апреля «Известиям» заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Покойный папа римский осуждал действия Израиля в Газе. Также он призывал к миру и признанию палестинского государства», — напомнил эксперт.

Тарасов допустил, что МИД Израиля удалил посты о соболезнованиях с официальных страниц в социальных сетях из-за сложного религиозного вопроса на Ближнем Востоке в настоящее время.

«Борьба религиозных проектов сейчас предопределяет очень многие события на Ближнем Востоке, причем выхолащиваются государственная и этническая идентичность, на первый план выходит религиозная идентичность. И поведение Израиля в данном случае демонстрирует обострение религиозного противостояния на Ближнем Востоке», — сказал он.

22 апреля министерство иностранных дел Израиля удалило публикацию о соболезнованиях в связи со смертью папы римского Франциска. Уточняется, что сообщения были опубликованы на аккаунтах МИД Израиля в соцсетях Instagram и Facebook (обе платформы принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и X (бывш. Twitter).

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией, смерть наступила от мозгового инсульта. Похороны понтифика состоятся 26 апреля.