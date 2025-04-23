Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минпромторг РФ подготовил предложения по критериям возвращения западного бизнеса
Мир
В немецком Киле жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Общество
В аэропорту Домодедово не отменяли рейсы из-за землетрясения в Турции
Экономика
Мишустин заявил о планах по снижению ненефтегазового дефицита в России
Общество
Мишустин поддержал введение льгот по имущественным налогам для участников СВО
Общество
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Ленинградской области
Мир
В Грузии указали на попытки Зурабишвили продвинуть украинский сценарий
Общество
Нарышкин назвал отвратительным запрет чиновников ЕС на приезд 9 Мая в Москву
Мир
В СВР указали на попытки Запада переписать историю и повлиять на граждан СНГ
Происшествия
На Эльбрусе обнаружено тело второго погибшего иностранного туриста
Общество
Сняты ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Пресс-релизы
В Москве наградили победителей фотоконкурса «Мир глазами детей»
Мир
СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД
Мир
В МИД Польши пообещали поддержать желающих отправить военных на Украину страны НАТО
Общество
На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
Общество
Экс-замглавы Минэнерго приговорили к 1,5 года за злоупотребление полномочиями
Спорт
Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»

Эксперт объяснил отзыв соболезнований Израиля в связи со смертью папы римского

Эксперт Тарасов: Тель-Авив отозвал соболезнования из-за позиции Ватикана по Газе
0
EN
Фото: REUTERS/Hollie Adams
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Израиль мог отозвать соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска из-за его позиции по конфликту в Газе. Об этом 23 апреля «Известиям» заявил эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

«Покойный папа римский осуждал действия Израиля в Газе. Также он призывал к миру и признанию палестинского государства», — напомнил эксперт.

Тарасов допустил, что МИД Израиля удалил посты о соболезнованиях с официальных страниц в социальных сетях из-за сложного религиозного вопроса на Ближнем Востоке в настоящее время.

«Борьба религиозных проектов сейчас предопределяет очень многие события на Ближнем Востоке, причем выхолащиваются государственная и этническая идентичность, на первый план выходит религиозная идентичность. И поведение Израиля в данном случае демонстрирует обострение религиозного противостояния на Ближнем Востоке», — сказал он.

Святой из трущоб: умер папа римский Франциск
Первый понтифик южноамериканского происхождения ездил в свой приход на метро

22 апреля министерство иностранных дел Израиля удалило публикацию о соболезнованиях в связи со смертью папы римского Франциска. Уточняется, что сообщения были опубликованы на аккаунтах МИД Израиля в соцсетях Instagram и Facebook (обе платформы принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) и X (бывш. Twitter).

Папа римский Франциск умер утром 21 апреля на 89-м году жизни в своей резиденции в ватиканском доме Санта-Марта. Понтифик долгое время боролся с двусторонней пневмонией, смерть наступила от мозгового инсульта. Похороны понтифика состоятся 26 апреля.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025