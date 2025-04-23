ЦОДД рекомендовал москвичам пользоваться общественным транспортом из-за грозы

Столичным автомобилистам рекомендовали пользоваться общественным транспортом из-за прогнозируемых дождя с грозой. Об этом пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщает в среду, 23 апреля, со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

«По прогнозу синоптиков сегодня вечером и завтра днем в Москве ожидаются ливень с грозой и сильный ветер до 15 м/с», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Водителей призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, не отвлекаться на телефон во время движения, а также не оставлять автомобиль и не стоять самим вблизи деревьев и шатких конструкций.

Ранее в этот день в ГУ МЧС России по Московской области предупредили, что дождь, местами ливень и гроза ожидаются 23–24 апреля, сообщает 360.ru.

Непогода прогнозируется с 18:00 23 апреля до 12:00 24 апреля, уточняется на сайте kp.ru.

При грозе порывы ветра могут достигать 15 м/с. В дальнейшем ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на 5–7 градусов, пишет «Москва 24».