Евросоюз (ЕС) сам вывел себя из мирного процесса по Украине из-за поддержки ударов по российским объектам. Об этом 22 апреля заявил посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский в интервью изданию Die ganze Woche.

«Нам уже давно понятно, что ЕС предпочитает вместо серьезных мирных инициатив поддерживать тяжелые удары по гражданской инфраструктуре России, поставлять на Украину дальнобойное оружие, своих инструкторов и военных советников. У нас нет никаких иллюзий по этому поводу», — отметил посол.

Он подчеркнул, что, поступая таким образом, ЕС «выводит себя из игры» и не должен жаловаться, что не находится за столом переговоров.

Также, по словам Любинского, Евросоюзу придется восстанавливать экономические и политические связи с Россией после завершения конфликта и устранения его первопричин.

2 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что США прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, однако Европа требует «продолжения банкета».