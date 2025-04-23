Сняты ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска

Временные ограничения на посадку и вылет гражданских рейсов в воздушных гаванях Казани и Нижнекамска сняты. Об этом 23 апреля сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«В аэропортах Казань и Нижнекамск (Бегишево) в 14:07 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко в своем Telegram-канале.

Он указал, что меры вводились для обеспечения безопасности полетов, экипажи и наземные службы с этим справились. За время действия ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов, направлявшихся в Казань.

В этот же день вводили временные ограничения в аэропортах Казани, Ульяновска и Нижнекамска. Позже их сняли. Затем в 12:10 мск в Нижнекамске повторно ограничили прием и вылет рейсов, а в Казани — в 12:45 мск.