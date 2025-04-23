На Эльбрусе обнаружено тело второго погибшего иностранного туриста

На Эльбрусе нашли второго погибшего альпиниста из ранее застрявшей на горе группы иностранных туристов. Об этом 23 апреля сообщили в МЧС России.

«Обнаружено тело второго погибшего», — проинформировали в ведомстве.

Согласно информации министерства, на данный момент поисково-спасательные работы на месте, где ранее застряли туристы, завершены.

О том, что группе иностранных туристов понадобилась помощь спасателей на горе Эльбрус, сообщалось 22 апреля. Согласно предварительным данным, двое туристов из состава группы страдали от горной болезни.

Позже в МЧС РФ расскзаали, что один из них погиб. Для спасения людей привлекли 16 спасателей и три единицы техники.