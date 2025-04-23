В Москве наградили победителей фотоконкурса «Мир глазами детей»

В Центральном доме Российской армии (ЦДРА) состоялась торжественная церемония награждения победителей IV Всероссийского фотоконкурса «Мир глазами детей». Фотокорреспондент МИЦ «Известия» Павел Волков впервые вошел в состав жюри в 2025 году. Его богатый опыт и уникальный взгляд на фотографию стали ценным вкладом в оценку работ юных фотографов.

Конкурс проводился в три этапа начиная с декабря прошлого года по апрель 2025 года. За время проведения мероприятия оргкомитет получил более 1500 работ от участников, представляющих 68 регионов России. Работы участников оценивало компетентное жюри, состоящее из профессиональных фотографов, журналистов, представителей военного ведомства и общественных деятелей.

Фотоконкурс «Мир глазами детей» предусматривал нескольких номинаций: «Мир животных и растений» «На службе Отечеству», «Родина моя» и «Природа России». Эти темы позволили юным фотографам продемонстрировать не только свои навыки, но и творческий подход к выбранной теме.

Высшая награда, гран-при конкурса, досталась Сергею Шелепееву, воспитаннику Московского суворовского военного училища. Его фотография «Суворовцы МсСВУ На Параде Победы» передает мощь и величие момента, наполненного военной дисциплиной, гордостью за страну и торжеством.

В номинации «На службе Отечеству» лучшим стал Леонид Грушевский из Нижнего Новгорода с трогательной фотографией «Плечо друга». Таисия Куркина из Балашихи покорила жюри своей работой «Берегиня» в номинации «Родина моя». Игорь Северинов из Мурманска одержал победу в номинации «Природа России» с завораживающим снимком «Снежный пух», а Ярослав Савченко из Тулы был признан лучшим в номинации «Мир животных и растений» за свою фотографию «Рыжий друг».

Ежегодно фотоконкурс проводится Центральным домом Российской армии с целью духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения, а также для того, чтобы раскрыть творческие способности и эстетический вкус юных фотолюбителей.