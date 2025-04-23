Эстония намерена создать на границе с Россией военную базу

Эстония планирует создать военную базу в пограничном с Россией городе Нарве. Об этом 23 апреля сообщил начальник генштаба сил обороны Эстонии генерал-майор Вахур Карус.

«Да, мы частично представлены в Нарве через Кайтселийт, но наша цель — разместить там постоянные подразделения. Таким образом, мы дадим жителям города четкий сигнал о присутствии эстонского государства. Жители Нарвы смогут привыкнуть к тому, что военные — часть их повседневной городской жизни», — приводит слова Каруса телерадиокомпания ERR.

Также по его словам, на базе будут размещены как действующие военнослужащие, так и призывники.

Военная база на начальных этапах будет рассчитана на 200–250 военных, передает «Газета.Ru».

Президент Эстонии Алар Карис 14 апреля одобрил поправки в закон, позволяющие военным применять силу к судам, которые могут повредить кабели или иные объекты подводной инфраструктуры. Уточняется, что изменения вносятся в закон об организации Вооруженных сил Эстонии, а также в законодательство об экономической зоне республики.

17 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в случае противоправных действий в отношении российских кораблей в Балтийском море со стороны Эстонии будут предприняты ответные меры. По словам дипломата, предоставленные Военно-морским силам (ВМС) Эстонии полномочия выходят за рамки международного права, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.