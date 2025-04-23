Реклама
Прямой эфир
Экономика
Минпромторг РФ подготовил предложения по критериям возвращения западного бизнеса
Мир
В немецком Киле жителей эвакуируют из-за бомбы времен Второй мировой войны
Общество
В аэропорту Домодедово не отменяли рейсы из-за землетрясения в Турции
Экономика
Мишустин заявил о планах по снижению ненефтегазового дефицита в России
Общество
Мишустин поддержал введение льгот по имущественным налогам для участников СВО
Общество
Уголовное дело возбудили после убийства полицейского в Ленинградской области
Мир
В Грузии указали на попытки Зурабишвили продвинуть украинский сценарий
Общество
Нарышкин назвал отвратительным запрет чиновников ЕС на приезд 9 Мая в Москву
Мир
В СВР указали на попытки Запада переписать историю и повлиять на граждан СНГ
Происшествия
На Эльбрусе обнаружено тело второго погибшего иностранного туриста
Общество
Сняты ограничения на работу аэропортов Казани и Нижнекамска
Пресс-релизы
В Москве наградили победителей фотоконкурса «Мир глазами детей»
Мир
СМИ заявили о понижении статуса саммита в Лондоне после отказа участия глав МИД
Мир
В МИД Польши пообещали поддержать желающих отправить военных на Украину страны НАТО
Общество
На Apple в РФ составили протокол за пропаганду нетрадиционных отношений
Общество
Экс-замглавы Минэнерго приговорили к 1,5 года за злоупотребление полномочиями
Спорт
Бобровский совершил 20 сейвов и помог «Флориде» одержать победу над «Тампой»
Сюжет:

Песков: Москва не расценивает заявление Вэнса как ультиматум

0
EN
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Москва не считает, что заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, звучит как предостережение или ультиматум. Об этом 23 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю», — сказал пресс-секретарь президента на брифинге.

Он также добавил, что, обсуждая мирное урегулирование конфликта, нужно обговорить много нюансов. Отвечая на вопрос о том, что поступает информация о возможной заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения, Песков предупредил, что в СМИ появляется большое количестве вбросов относительно урегулирования украинского кризиса.

В Лондоне сорваны переговоры США и Европы по Украине. Что пишут СМИ

Вэнс ранее в этот день заявил, что США могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если предложения Вашингтона не будут восприняты в Москве и Киеве. Он отметил, что пришло время либо им сказать «да», либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса.

До этого, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь в урегулировании конфликта на Украине, если обе стороны настроены на достижение мира. Он добавил, что США необходимо в ближайшее время понять, вероятно ли быстро достичь мирного урегулирования, поскольку помимо украинского конфликта существует много других вопросов, «заслуживающих американского внимания».

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025