Песков: Москва не расценивает заявление Вэнса как ультиматум

Москва не считает, что заявление вице-президента США Джея Ди Вэнса о том, что Вашингтон может выйти из переговорного процесса по Украине, звучит как предостережение или ультиматум. Об этом 23 апреля заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, США продолжают свои посреднические усилия, и, безусловно, мы приветствуем эти посреднические усилия. Также мы продолжаем наши контакты, я еще раз повторяю», — сказал пресс-секретарь президента на брифинге.

Он также добавил, что, обсуждая мирное урегулирование конфликта, нужно обговорить много нюансов. Отвечая на вопрос о том, что поступает информация о возможной заморозке конфликта по линии боевого соприкосновения, Песков предупредил, что в СМИ появляется большое количестве вбросов относительно урегулирования украинского кризиса.

Вэнс ранее в этот день заявил, что США могут выйти из переговоров по мирному урегулированию на Украине, если предложения Вашингтона не будут восприняты в Москве и Киеве. Он отметил, что пришло время либо им сказать «да», либо Соединенным Штатам выйти из этого процесса.

До этого, 18 апреля, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь в урегулировании конфликта на Украине, если обе стороны настроены на достижение мира. Он добавил, что США необходимо в ближайшее время понять, вероятно ли быстро достичь мирного урегулирования, поскольку помимо украинского конфликта существует много других вопросов, «заслуживающих американского внимания».