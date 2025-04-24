Врач назвала труднодиагностируемые симптомы заболевания EVALI

Вейпы и электронные сигареты считаются крайне опасными из-за масляных добавок, которые при нагревании превращаются в микроскопические капли, оседающие в дыхательных путях. Это приводит к тяжелому заболеванию EVALI — его впервые зарегистрировали в США в 2019 году. Сегодня же синдром вызывает особую тревогу у медиков из-за роста популярности вейпов среди подростков, о чем 24 апреля «Известиям» рассказала врач-пульмонолог АО «Медицина» (Клиника академика Ройтберга) Ольга Цагараева.

EVALI (Electronic-cigarette or Vaping Product Use-Associated Lung Injury) представляет собой тяжелое неинфекционное поражение легких, клинически напоминающее пневмонию.

«Базовые компоненты (глицерин, пропиленгликоль и даже витамин Е в форме ацетата) относительно безвредны сами по себе, но их вдыхание в виде аэрозоля несет серьезную угрозу. Масляные частицы блокируют бронхиолы, препятствуя нормальному газообмену и вызывая воспалительную реакцию», — поясняет Цагараева.

По ее словам, особую сложность представляет диагностика EVALI. Заболевание маскируется под обычную пневмонию или вирусную инфекцию, а стандартные методы обследования не всегда позволяют сразу выявить истинную причину.

Основными методами диагностики, как объяснила эксперт, являются клинический анализ крови, при котором часто выявляется лейкоцитоз, и МСКТ органов грудной клетки для оценки степени поражения легких. В некоторых случаях проводится бронхоскопия.

«Ключевым дифференциальным признаком является факт употребления электронных сигарет. Если пациент, особенно подросток, скрывает эту информацию, врачу сложно заподозрить EVALI и вовремя начать лечение», — предупредила Цагараева.

Она уточнила, что ключевые симптомы — это одышка, приступообразный кашель, температура до 39 градусов, озноб и повышенная утомляемость.

Регулярное использование электронных сигарет, предостерегает врач, приводит к пересушиванию слизистых оболочек дыхательной системы, делая их уязвимыми перед инфекциями.

«На фоне хронического воспаления и кислородного голодания (гипоксии) постепенно развиваются необратимые изменения в легких — от фиброза до тяжелых форм ХОБЛ», — заявляет пульманолог.

Врач подчеркивает, что безопасной формы вейпинга не существует. В отличие от традиционных сигарет, где можно постепенно снижать дозу никотина, при электронном курении единственно верным решением является полный отказ. Особую тревогу у специалистов вызывает распространение вейпов среди школьников, что требует усиленной профилактической работы как с подростками, так и с их родителями.

«Электронные сигареты не являются безопасной альтернативой курению, — заключает Цагараева. — Они лишь усугубляют никотиновую зависимость и повышают риск развития тяжелых заболеваний дыхательной системы».

Ранее, 3 апреля, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Наталия Золотарева рассказала «Известиям» о причинах ранних инфарктов у современных людей. По ее словам, у курильщиков риск инфаркта в два-четыре раза выше, чем у некурящих, причем опасны даже «легкие» сигареты и электронные устройства. Вейпы, несмотря на мифы о безопасности, содержат токсичные вещества, которые нарушают функцию эндотелия — тонкого слоя клеток, защищающего сосуды.