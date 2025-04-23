Собянин посетил новое здание концерна «Калашников» в «Технополисе Москва»

На площадке «Печатники» ОЭЗ «Технополис Москва» открылся новый производственный комплекс концерна «Калашников», рассказал в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин, посетивший объект.

«Особая экономическая зона сегодня — это центр передовой высокотехнологичной промышленности столицы. Здесь локализовано больше 220 предприятий и создано свыше 22 тысяч рабочих мест. Город активно развивает „Технополис Москва“. Каждый год он прирастает сотнями тысяч квадратных метров площадей. Впереди — еще больше амбициозных задач и новых технологий, которые будут создавать будущее нашей страны», — написал Сергей Собянин.

Новое здание концерна «Калашников» стало еще одним высокотехнологичным проектом технополиса «Москва». Помещение сделали большепролетным, без внутренних колонн, что позволяет размещать внутри оборудование любой конфигурации и размера. Два уникальных гидравлических подъемника смогут перемещать между этажами грузы до 7 т, что в несколько раз ускорит выполнение технологических процессов. А инновационный фасад из стемалита, отмеченный национальной премией «Лучший промышленный дизайн России 2024», намного снижает теплопотери. На предприятии будут работать более 1000 специалистов.