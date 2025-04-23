Министерство обороны Молдавии отказалось направлять почетный караул и военный оркестр на церемонию захоронения останков солдат Красной армии. Об этом 23 апреля «Известиям» сообщил лидер координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.

«В учебниках люди, которых мы будем хоронить через неделю, именуются оккупантами. Как они могут оккупантам отдавать воинские почести. А нацистские палачи, их пособники и коллаборационисты называются освободителями», — объяснил он позицию молдавских властей.

По его словам, власти страны не выделяют почетный караул для церемонии захоронения бойцов Красной армии уже пять лет. Петрович подчеркнул, что в Молдавии активно пытаются переписать историю и делают всё, чтобы оскорбить память людей, которые освобождали страну от нацистских захватчиков.

Он отметил, что власти республики унижают своих граждан таким отношением к памяти о Второй мировой войне. Лидер координационного комитета «Победа» сообщил, что организация планирует обратиться к ветеранам боевых действий, чтобы они исполнили роль почетного караула на церемонии. По его словам, почести погибшим героям будут возданы вопреки тому, что пытаются сделать молдавские чиновники.

Накануне Петрович рассказал, что власти Молдавии запретили проведение мероприятий в честь Дня Победы 9 мая на главной площади Кишинева. По его словам, власти официально объявили, что 9 мая в республике будет отмечаться только День Европы.