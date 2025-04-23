Восьмилетний ребенок погиб при пожаре в Хабаровском крае

Восьмилетний мальчик погиб в результате пожара в дачном доме в Хабаровском крае. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Сообщение о возгорании поступило утром 23 апреля из СНТ «Металлург» в Комсомольском районе. Огонь полностью охватил строение площадью 42 кв. м. Во время тушения было обнаружено тело ребенка. Родители мальчика госпитализированы, пишет ИА AmurMedia.

Уголовное дело возбуждено по ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи ведут осмотр происшествия, опрашивают очевидцев. Рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе неисправность оборудования.

В Сургуте 22 апреля пожар произошел в бане. Двое детей были переданы медикам, один из них скончался.