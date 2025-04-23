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Мишустин заявил о планах по снижению ненефтегазового дефицита в России

Мишустин: Россия снизит ненефтегазовый дефицит и повысит доходы до 2030 года
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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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Россия планирует наращивать доходы, не связанные с продажей энергетических ресурсов страны, а также снизить ненефтегазовый дефицит, что значительно сдержит показатели инфляции. Об этом 23 апреля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время расширенного заседания коллегии Министерства финансов в Национальном центре «Россия».

«По поручению главы государства [Владимира Путина] был подготовлен перспективный финансовый план до 2030 года. <… > Предполагается и дальнейшее снижение ненефтегазового дефицита, повышение доходов, которые не связаны с продажей наших энергоресурсов. Это поможет в том числе сдержать инфляционные процессы, но и в среднесрочной перспективе укрепить наш финансовый суверенитет», — сказал он.

Кроме того, Мишустин отметил, что, по уточненным данным, валовой внутренний продукт (ВВП) России за прошлый год прибавил 4,3%. По его словам, этот показатель оказался даже выше, чем за 2023 год, когда динамика роста «существенно превышала показатели тех стран, которые ввели против России санкции».

При этом премьер-министр добавил, что дефицит бюджета остался в запланированных значениях, а уровень государственного долга относительно ВВП понизился.

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Ранее, 26 марта, Мишустин сообщил, что по итогам 2024 года экономика России растет второй год подряд, опережая средние мировые темпы роста и значительно превышая показатели европейских стран. По его словам, такой успех в первую очередь — это заслуга граждан, многих отечественных компаний и результат точного выполнения поручений президента РФ.

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