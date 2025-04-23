Лавров рассказал руководству Узбекистана о контактах с США по Украине

Россия подробно изложила ситуацию своим друзьям в Узбекистане о том, как протекают контакты с США по Украине. Об этом 23 апреля сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе официального визита в страну.

«Проблемы первопричин остаются ключом к урегулированию ситуации вокруг Украины. Мы подробно информировали наших узбекистанских друзей о последних событиях, в том числе в контексте наших контактов с Соединенными Штатами, и в контексте тех идей, которые США продвигают в своей работе с украинцами и европейцами, в том числе в последние дни», — отметил глава МИД России.

Он также добавил, что новый раунд переговоров между Россией и США должен состояться уже очень скоро.

Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом 22 апреля. Самолет главы ведомства приземлился в аэропорту Самарканда. В ходе двухдневного визита глава МИД России проведет переговоры с узбекским коллегой и встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

18 апреля госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты готовы помочь в урегулировании конфликта на Украине, если обе стороны настроены на достижение мира. Он добавил, что США необходимо в ближайшее время понять, вероятно ли быстро достичь мирного урегулирования, поскольку помимо украинского конфликта существует много других вопросов, «заслуживающих американского внимания».