Погиб один из застрявших на Эльбрусе иностранных альпинистов

Спасатели обнаружили двоих из пятерых иностранных альпинистов, которые запрашивали помощь на Эльбрусе, один из них погиб. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«На Эльбрусе сотрудники МЧС России продолжают поисково-спасательную операцию. <…> В настоящее время обнаружены двое туристов. Один, к сожалению, погиб», — указано в сообщении.

По предварительным данным, двое альпинистов спустились самостоятельно. Поиски еще одного продолжаются. Указывается, что к спасательным работам привлечены 16 человек и три единицы техники.

О том, что группа иностранных туристов попросила о помощи спасателей на горе Эльбрус, стало известно 22 апреля. Уточнялось, что, предварительно, двое туристов из состава группы страдали от горной болезни.