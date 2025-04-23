Около 200 волков добыли с начала 2025 года в Псковской области

С начала 2025 года в Псковской области добыли 181 волка. Эти данные сообщил заместитель главы регионального комитета по природным ресурсам и экологии Андрей Горкунов.

По его словам, которые приводит Псковская лента новостей, в мероприятиях по контролю численности волков активно участвуют охотники. В 2024 году был поставлен своеобразный рекорд — добыли 356 особей, в этом году уже 181 волк.

Горкунов отметил, что объем добычи зависит от совершенства современных технологий. По оценкам специалистов, численность волков в регионе стабильна, но высокая добыча говорит об актуальности проблемы.

Если волки продолжают появляться в охотничьих угодьях, работу по сокращению их поголовья необходимо сделать регулярной. Это нужно для обеспечения безопасности как диких, так и домашних животных, а также местных жителей, сказал Горкунов.

Ранее сообщалось, что в ХМАО могут увеличить срок подачи заявок на получение лицензии на охоту. Вместо трех недель он составит 30 дней. Законопроект рассматривают депутаты окружной думы. Благодаря принятию этого проекта у охотников будет больше времени на то, чтобы подготовить необходимые для разрешения документы.