Лавинную опасность спрогнозировали в Сахалинской области
Синоптики спрогнозировали лавинную опасность в ближайшие два дня в Сахалинской области. Обстановка находится на контроле МЧС.
Согласно прогнозам, сход снежных масс вероятен в Смирныховском районе 24 и 25 апреля. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia. В администрацию направлено экстренное предупреждение с рекомендациями по реагированию.
Ранее лавинную опасность объявили с 19 по 21 апреля.
В конце марта лавина сошла в Ягоднинском районе Магаданской области. На пути снежной массы оказалась туристическая группа из шести человек. Четыре туриста погибли, один был доставлен в больницу.