Массажист-любитель во время сеанса покалечил ребенка в Ленобласти

В Всеволжском районе Ленинградской области массажист без специального образования покалечил ребенка во время сеанса массажа. Он сломал восьмилетней девочке ногу.

Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на источники, инцидент произошел в начале марта в деревне Юкки. Мужчина привел на курс массажа свою дочь. Горе-специалист переусердствовал и травмировал ногу девочки.

Сейчас массажист задержан. Выяснилось, что у нет ни профильного образования, ни оконченных курсов массажа. По факту случившегося возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее врач-эксперт лаборатории «Гемотест», невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что у массажа есть свои противопоказания, которые опасно игнорировать. Лечебный массаж должен назначаться исключительно доктором. Вред может причинить как неопытный мастер, так и профессиональный массажист, если специалиста не предупредили об индивидуальных особенностях и заболеваниях клиента.