Сотню гаражей изымут в одном из районов Тюмени из-за его перестройки
В Тюмени район на границе улиц Дамбовская — Мельникайте ждет перестройка. Для проведения комплексного развития территории там изымут сотни гаражей. Об этом говорится на сайте городской администрации.
В сообщении уточняется, что в целях КРТ жилой застройки решено изъять земельный участок и расположенные на нем объекты недвижимости, а именно гаражи.
Площадь района, который собираются преобразовать, составляет 8 га. Дано разрешение на строительство многоэтажных домов, объектов здравоохранения, детских садов, школ и спортивных площадок, пишет ИА «Ура.ру».
Ранее сообщалось, что власти Тюмени предложили провести реновацию участка, на котором располагаются восемь жилых домов и 19 нежилых зданий. Площадь территории составляет 26 га. Речь идет об участке в районе Антипино. Часть земель будет отведена под храм, на остальной территории будет выполнено ландшафтное благоустройство.