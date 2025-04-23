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ВС РФ за сутки уничтожили 170 боевиков ВСУ и БМП Bradley в Курской области

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Фото: REUTERS/Anatolii Stepanov
dzen
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За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в Курской области 170 военнослужащих и боевую машину пехоты (БМП) Bradley. Об этом 23 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты Bradley производства США, боевая бронированная машина, шесть самоходных артиллерийских установок и орудий полевой артиллерии, два миномета, шесть автомобилей, бронированная ремонтно-эвакуационная машина», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что российские военнослужащие также поразили 11 пунктов управления беспилотниками и два склада боеприпасов.

Также отмечается, что группировка войск «Север» в ходе наступательных действий нанесла поражение нескольким бригадам ВСУ в районе населенных пунктов Горналь и Олешня в Курской области.

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22 апреля бойцы ВС РФ сообщили, что освобождение российскими военными Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря в Курской области может означать для ВСУ окончательный провал «курской авантюры». С обстрела и захвата этого места началось вторжение украинских боевиков в Курскую область.

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