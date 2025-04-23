Мишустин о том, что ВВП России прибавил 4,3% в 2024 году

Мишустин о том, что ВВП России прибавил 4,3% в 2024 году

2025-04-23T13:43:55+03:00

2025-04-23T13:51:51+03:00

2025-04-23T13:44:25+03:00

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