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Дополнение к тактической игре «Сатурн» выйдет под названием «Осколки отражений»
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Дополнение к тактической игре «Сатурн» выйдет под названием «Осколки отражений»

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Фото: Ninsar.Games
dzen
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Дополнение к тактической RPG «Сатурн» выйдет под названием «Осколки отражений», рассказали «Известиям» разработчики 23 апреля.

В нем будет представлен новый герой Сильвестр Слейтон. Это таинственный британский ученый, который появится в Сочи после того, как Аким переживет один трехдневный цикл или три раза погибнет. Озвучит персонажа Антон Савенков, известный по ролям Патриота, Супермена и короля эльфов Трандуила.

Дополнение развивает сюжет и добавляет пять новых концовок, три локации, новых противников, костюм и новые виды оружия, сохраняющиеся при перезапуске цикла. Также увеличены возможности взаимодействия с персонажами.

DLC будет платным, релиз запланирован на 24 апреля. Одновременно с этим выйдет бесплатное масштабное обновление к основной игре, улучшающее все аспекты геймплея, особенно боевую систему. В игру добавятся случайные события, от скользких ступенек до внезапных атак роботов-пылесосов, а также десять новых побочных заданий.

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Ранее, 27 марта, в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы рассказали «Известиям», что в создании второй части игры «Русы против ящеров» приняли участие пять основных членов студии the Bratans и более 20 внешних специалистов. Сюжет состоит из девяти миссий. Вместе с тем предусмотрен кооперативный режим до четырех человек и «режим волн».

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