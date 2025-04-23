В отношении ранившего девочку в Москве мужчины возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, ранившего в руку 11-летнюю девочку в Москве из пневматического пистолета, когда он пытался выстрелить в ее собаку. Об этом 23 апреля сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«По данному факту следственными органами СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю главного следственного управления СК России по городу Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела.

22 апреля сообщалось, что инцидент произошел вечером на Луганской улице Царицынского района, когда девочка и ее мама вышли на прогулку, взяв с собой питомца. В результате произошедшего несовершеннолетняя получила ранение руки и была доставлена в медицинское учреждение.