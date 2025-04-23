Страуса заметили на окраине села Липецкой области

В Липецкой области на окраине села Крутые Хутора заметили страуса. Позже его хозяин нашелся.

Как пишет GOROD48, из подворья жителя этого села год назад уже убегали такие птицы. Односельчане не исключили, что так произошло и на этот раз.

Однако хозяин птицы Владимир Курдюков заявил агентству, что страус просто вышел погулять и сам же вернулся домой.

Страус Эму с подругой Эмкой сбегали с фермы в прошлом году. Эму поймали, но при этом повредили ему шею. Его подругу так и не нашли. Хозяин птицы предположил, что ее съели.

Курдюков обращался в липецкий зоопарк с просьбой подыскать подругу Эму, но в этом ему отказали.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина 40 подопытных обезьян сбежали из исследовательского центра. Правоохранительными органами были расставлены ловушки для поимки животных. Для их поисков также использовались тепловизионные камеры.