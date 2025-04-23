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Модернизацию теплосетей проведут на Ямале за 0,5 млрд рублей

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Фото: ТАСС/Олег Спиридонов
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В ЯНАО в 2025 году планируют заменить 31 км изношенных теплосетей. Работы пройдут в семи городах и в пяти муниципальных районах. На эти цели потратят 500 млн рублей.

В Салехарде планируют обновить три участка инженерной сети длиной порядка 2 км, в Новом Уренгое — заменить 10 участков протяженностью около 3 км, пишет ИА «Ура.ру» со ссылкой на окружное правительство.

Самые масштабные работы ожидают Ноябрьск. Здесь в программу капитального ремонта включены 26 участков инженерных сетей, общая длина которых составляет около 12 км. Субсидии для Ноябрьска превышают 500 млн рублей.

Трубопроводы заменят в Тарко-Сале, Губкинском и в селе Аксарка. В планах — подключить к городским теплосетям ИК № 18 в Харпе. Пока она работает на угле.

Ранее сообщалось, что в Пскове степень износа тепловых сетей достигла почти 75%.

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