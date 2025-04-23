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В соборе Святого Петра выставили гроб с телом папы римского Франциска

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Фото: Vatican Media/­Francesco Sforza/Handout via REUTERS
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Гроб с телом папы римского Франциска доставили в собор Святого Петра в Ватикане. Об этом 23 апреля сообщает портал Vatican News.

Там отметили, что кардинал-камерленго Римско-католической церкви Кевин Джозеф Фаррелл руководит церемоний прощания, которую посетили кардиналы, архиепископы, епископы и служители церкви. Они возглавили шествие через площадь Санта-Марта в Ватикане, где более 20 тыс. человек собрались, чтобы отдать дань уважения покойному папе римскому.

Уточняется, что прощание с Франциском продлится до 25 апреля.

Похороны папы римского состоятся в субботу, 26 апреля. Они назначены на 10:00 (11:00 мск). Перед собором Святого Петра будет проведена заупокойная месса, а после Франциск будет похоронен в базилике Санта Мария Маджоре в Риме.

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Папа римский Франциск скончался утром 21 апреля на 89-м году жизни. По словам директора Управления здравоохранения и гигиены Ватикана, профессора Андреа Архангели, смерть наступила в результате мозгового инсульта. По случаю его кончины президент РФ Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями камерленго Римско-католической церкви Фарреллу.

Последний раз папа римский Франциск появился на публике на балконе базилики Святого Петра во время празднования Пасхи 20 апреля. Понтифик долгое время боролся двусторонней пневмонией.

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