Найденному волонтерами раненому в Гатчине лебедю привезли пару

В центр реабилитации «Сирин» привезли второго раненого лебедя. На водоеме в Гатчинском районе Ленобласти накануне нашли его пару. Птица также пострадала от человеческих рук.

Как сообщает телеканал «78», раненого лебедя волонтерам пришлось ловить руками несколько часов. Он был напуган и прятался в камышах.

По словам ветеринаров, у птиц огнестрельные ранения крыльев. В дикую природу лебеди вернуться уже не смогут. За жизнь одной из подстреленных птиц сейчас борются специалисты.

Ранее в апреле сообщалось, что в Ленинградскую область после зимовки начали возвращаться цапли. Каждый год птицы прилетают на свое постоянное место гнездования, которое называется «цапельник».