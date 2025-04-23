Три часа не могли потушить пожар на даче под Ковдором
Под Ковдором в Мурманской области полностью сгорела деревянная дача. Пожарные около трех часов не могли справиться с огнем.
Как пишет ИА «Би-порт», пожар начался днем во вторник, 22 апреля, в дачном доме в СНТ «Победа». Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 14:02.
К 16 часам огнеборцам с привлечением двух пожарных автоцистерн удалось потушить открытое горение. Полностью пожар ликвидировали лишь после 17 часов.
В результате одноэтажная деревянная дача и вещи внутри дома обгорели полностью. Площадь пожара составила 48 кв. м. Произошло обрушение кровли. Причины случившегося и сумма ущерба сейчас устанавливаются.
В ГУ МЧС по Приморскому краю сообщили 22 апреля о том, что в поселке Соловей-Ключ загорелись два склада со строительными материалами на площади 1 тыс. кв. м. Позже в ведомстве проинформировали, что возгорание было полностью ликвидировано.