Нарушения нашли при ввозе лесоматериалов в Тульскую область

Россельхознадзор установил нарушения при ввозе материалов из сосны в Тульскую область. Факты выявлены во время проверки регионального управления ведомства.

Как пишет ТСН24, ООО «СПК Угранский» получил карантинный сертификат на продукцию высокого фитосанитарного риска, но при этом извещений о подкарантинных товарах не было. Компания получила предостережение с требованием устранить это нарушение.

В конце марта сообщалось о том, что в Приморском крае завершено расследование уголовного дела в отношении иностранца, который обвиняется в контрабанде лесоматериалов в крупном размере. Стоимость контрабандной древесины превысила 1 млн рублей.