Жителя Приамурья осудили за мошенничество при поставке дров

В Амурской области вынесен приговор в отношении мужчины, который обманул граждан с поставкой дров. Ущерб превысил 12,3 млн рублей.

По версии следствия, с сентября по октябрь 2022 года обвиняемый использовал ложные сведения якобы о развивающемся бизнесе по заготовке дров. Он взял крупные займы у жителей Бурейского округа. При этом мужчина не собирался возвращать полученные средства, пишет ИА PriamurMedia.

В рамках расследований подсудимый возместил ущерб в размере 1,7 млн рублей добровольно. Суд приговорил амурчанина к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

В начале апреля в Татарстане задержали брачного афериста, который похитил около 44 млн рублей у 20 женщин. Подозреваемый знакомился с потерпевшими и представлялся успешным бизнесменом. Мужчина просил «одолжить» деньги в связи с проблемами в бизнесе.