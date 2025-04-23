Путин предложил обсудить вопросы связанные с развитием вооруженных сил на сегодня

Путин предложил обсудить вопросы связанные с развитием вооруженных сил на сегодня

2025-04-23T12:56:01+03:00

2025-04-23T12:56:59+03:00

2025-04-23T12:56:59+03:00

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