Путин рассказал о поставке 1,5 млн беспилотников в ВС РФ в прошлом году

Президент России Владимир Путин сообщил, что в прошлом году Вооруженные силы (ВС) РФ получили более 1,5 млн беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разных типов. Об этом глава государства рассказал 23 апреля на заседании Военно-промышленной комиссии.

«Поставлено более 1,5 млн беспилотников разных типов, в том числе ежедневно на передовую направлялось около 4 тыс. дронов, управляемых по так называемой системе FPV — виртуальной реальности», — отметил Путин.

Глава государства заявил, что FPV-дроны являются серьезным фактором боевого успеха. Он сообщил, что в войсках еще не хватает таких БПЛА, но их производство будет наращиваться, потому что военнослужащие «их очень ждут».

Президент добавил, что в прошлом году вдвое увеличился выпуск средств поражения, систем связи, разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Путин также поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотных систем.

Ранее, 8 апреля, министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что в этом году планируется значительно увеличить поставки наземных робототехнических комплексов в ВС России. Он уточнил, что в перспективе роль наземных роботов будет возрастать.