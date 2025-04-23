Песков назвал цель встречи посланцев США и Украины в Лондоне

В Лондоне не планировалось проведение саммита по Киеву, речь шла о встрече посланцев США и Украины с целью продолжения Вашингтоном шагов по урегулированию конфликта. Об этом 23 апреля проинформировал на брифинге официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Во-первых, в Лондоне никакого саммита не планировалось. Я здесь не знаю, о чем вы говорите. Саммит — это встреча в верхах. В Лондоне действительно речь шла о встрече посланцев из США посланцев из Украины с тем чтобы США могли продолжить свои посреднические усилия», — рассказал Песков.

Согласно его информации, на данный момент, прийти к общему мнению по поводу конфликта пока что не удалось. Именно поэтому встреча не состоялась.

На данный момент Россия продолжает поддерживать связь с Соединенными Штатами. Однако у страны нет контактов, как с европейцами, так и с украинцами. По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин по-прежнему открыт к связям для урегулирования конфликта.

В этот же день сообщалось, что министры иностранных дел ФРГ, Франции и Великобритании отказались от участия в саммите по Украине в Лондоне. Своими действиями они понизили статус мероприятия до более низкого уровня. Уточняется, что глава МИД Украины Андрей Сибига планирует встретиться с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми.

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