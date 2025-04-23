В Кремле указали на множество нюансов мирного урегулирования на Украине
При обсуждении мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо обговаривать много нюансов. Об этом 23 апреля сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Вокруг урегулирования много нюансов, которые нужно обговаривать, эта работа продолжается», — подчеркнул он.
Песков добавил, что Россия приветствует посреднические усилия США по достижению мирного урегулирования украинского конфликта. Представитель Кремля отметил, что Москва и Вашингтон продолжают контакты по этой теме.
22 апреля Песков сообщил, что Россия продолжает контакты с США, но не стоит ставить вопрос урегулирования конфликта на Украине в сжатые временные рамки. Песков также указал на то, что киевский режим по-прежнему не предпринимает никаких действий для снятия самозапрета на контакты с Москвой.
Ранее в этот день официальный представитель Кремля сообщил, что конкретных планов по переговорам с Украиной нет. По его словам, Киев должен предпринять шаги для того, чтобы «юридически расчистить» препятствия на пути таких контактов.