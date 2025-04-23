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Более 92 стран подтвердили свое участие в ПМЭФ-2025

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Фото: ТАСС/Роман Наумов
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Свыше 92 стран и территорий подтвердили свое участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) за два месяца до начала мероприятия. Данный показатель на 5% выше прошлогоднего за аналогичный период. Об этом 23 апреля проинформировали в Фонде Росконгресс.

«В настоящее время подтвердили участие в ПМЭФ более 92 стран и территорий. Это наглядно демонстрирует возрастающую глобальную значимость форума как ведущей платформы для формирования новых экономических связей в условиях многополярного мира», — процитировали на официальном сайте фонда советника президента РФ, ответственного секретаря организационного комитета ПМЭФ Антона Кобякова.

Он также отметил активное участие стран Африки, Азии, Латинской Америки. В рамках мероприятия гостем будет Королевство Бахрейн, которое является важным партнером России на Ближнем Востоке.

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Форум состоится с 18 по 21 июня 2025 года в Санкт-Петербурге. Его основной темой будет «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Программа форума включит в себя четыре сферы: «Экономика развития: обеспечивая рост», «Технологии: стремление к лидерству», «Среда для жизни» и «Человек в новом мире».

Во время проведения ПМЭФ организуют 15 двусторонних бизнес-диалогов с партнерами из Армении, Африки, Бахрейна, Вьетнама, ЕС, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Латинской Америки, Молдавии, Монголии, Таиланда, Узбекистана, а также ЕАЭС — АСЕАН. Беседы посвятят торгово-экономическому сотрудничеств и глобальным вызовам.

Ранее, 19 апреля, посол Мексики в Москве Эдуардо Вильегас сообщил, что Торгово-промышленная палата (ТПП) страны рассматривает возможность участия в ПМЭФ. Уточняется, что в прошлом году ТПП подписала ряд соглашений на форуме.

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