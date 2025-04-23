В Мичуринске водитель сбил четырех человек на пешеходном переходе

В Мичуринске водитель сбил четырех пешеходов на переходе, возбуждено уголовное дело. Об этом 23 апреля сообщила Госавтоинспекция Тамбовской области в Telegram-канале.

Уточняется, что ДТП произошло на улице Интернациональной. Водитель наехал на группу людей, которые переходили дорогу по обозначенному переходу. В результате происшествия четыре человека, среди которых была несовершеннолетняя девушка, получили травмы и были госпитализированы.

По факту аварии возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»). Устанавливаются детали произошедшего.

В этот же день шесть автомобилей столкнулись на трассе в Саратовской области, в этом ДТП один человек погиб. Кроме того, один пассажир из грузовика пострадал и был доставлен в медицинское учреждение.