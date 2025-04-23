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У обвиняемого в коррупции генерала Путилова арестовали имущество на 12 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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У начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, который обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в ходе выполнения государственного оборонного заказа, арестовали денежные средства на сумму 12 млн рублей. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

«В целях обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий судом на имущество Путилова наложен арест на общую сумму свыше 12 млн рублей», — указано в Telegram-канале.

По данным следствия, в 2023–2024 годах в рамках исполнения государственного оборонного заказа с фигурантом дела был заключен ряд многомиллионных государственных контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники. При этом для ослабления контроля и получения преференций в дальнейшем генерал получил взятку от представителя ИП Чудинова на сумму 10 млн рублей.

На данный момент генерал заключен под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Дело генерала Иванова. Как бывший замглавы Минобороны стал обвиняемым в получении взяток на миллиард

Уголовное дело в отношении Путилова было возбуждено в сентябре прошлого года. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Уточнялось, что сумма контрактов, заключенных с ИП, составила более 140 млн рублей.

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