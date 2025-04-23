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Лавров отметил развитие торгово-экономических связей с Узбекистаном
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Лавров отметил развитие торгово-экономических связей с Узбекистаном

Лавров: торгово-экономические связи с Узбекистаном развиваются
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Фото: ТАСС/МИД РФ
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Торговые и экономические связи России с Узбекистаном развиваются. Об этом 23 апреля заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе встречи со своим коллегой из Узбекистана Бахтиёром Саидовым в Самарканде.

«Торговые и экономические связи, инвестиционные связи в наших странах развиваются, <...> и намечены конкретные пути по их последовательному и значительному расширению», — сказал Лавров.

По его словам, отношения между странами основываются на суверенном равенстве и взаимном уважении. Кроме того, глава МИД РФ отметил, что между Россией и Узбекистаном растет взаимная торговля, несмотря на непростые условия «незаконных санкций».

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Лавров прибыл в Узбекистан с официальным визитом 22 апреля. В ходе двухдневного визита глава МИД России проведет переговоры с узбекским коллегой и встретится с президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.

Отмечалось, что стороны обсудят спектр двусторонней повестки, рассмотрят ход реализации договоренностей о дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства и сотрудничества стран.

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