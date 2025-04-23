Сервис VK по сбору и анализу ошибок стал доступен для ОС «Аврора»

Сервис VK по сбору и анализу ошибок стал доступен для операционной системы «Аврора», сообщили «Известиям» 23 апреля. С помощью бесплатного инструмента Tracer разработчики приложений на этой ОС смогут отслеживать ошибки в режиме реального времени и оперативно устранять неисправности.

VK и компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) интегрировали библиотеки Tracer с системными сервисами операционной системы «Аврора», сохранив стандарты безопасности каждого приложения. Инструмент Tracer предназначен для мониторинга стабильной работы мобильных приложений и веб-сайтов.

При возникновении проблем сервис предоставляет детальный отчет с указанием конкретных зависимостей, разделов и модулей, а ИИ-модель анализирует данные и определяет возможные причины сбоя. Разработчики экономят время на поиск ошибок, которые невозможно выявить на этапе тестирования, и получают готовые рекомендации по устранению неисправности.

«Проектов на ОС «Аврора» всё больше, экосистема активно развивается. Отечественное решение Tracer расширяет инструментарий разработчика для ОС «Аврора», предлагая больше возможностей для качественного обеспечения жизненного цикла ПО», — отметил руководитель группы проектов «Открытой мобильной платформы» Никита Добровольский.

Руководитель проекта Tracer Кирилл Попов добавил, что в 2025 году будет представлено еще несколько значимых обновлений инструмента.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что функционал бесплатного сервиса Tracer стал доступен для веб-разработки. Технические специалисты могут отслеживать ошибки, зависания и сбои в работе IT-сервисов в режиме реального времени.