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Сервис VK по сбору и анализу ошибок стал доступен для ОС «Аврора»

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Сервис VK по сбору и анализу ошибок стал доступен для операционной системы «Аврора», сообщили «Известиям» 23 апреля. С помощью бесплатного инструмента Tracer разработчики приложений на этой ОС смогут отслеживать ошибки в режиме реального времени и оперативно устранять неисправности.

VK и компания «Открытая мобильная платформа» (ОМП) интегрировали библиотеки Tracer с системными сервисами операционной системы «Аврора», сохранив стандарты безопасности каждого приложения. Инструмент Tracer предназначен для мониторинга стабильной работы мобильных приложений и веб-сайтов.

При возникновении проблем сервис предоставляет детальный отчет с указанием конкретных зависимостей, разделов и модулей, а ИИ-модель анализирует данные и определяет возможные причины сбоя. Разработчики экономят время на поиск ошибок, которые невозможно выявить на этапе тестирования, и получают готовые рекомендации по устранению неисправности.

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«Проектов на ОС «Аврора» всё больше, экосистема активно развивается. Отечественное решение Tracer расширяет инструментарий разработчика для ОС «Аврора», предлагая больше возможностей для качественного обеспечения жизненного цикла ПО», — отметил руководитель группы проектов «Открытой мобильной платформы» Никита Добровольский.

Руководитель проекта Tracer Кирилл Попов добавил, что в 2025 году будет представлено еще несколько значимых обновлений инструмента.

Ранее, 9 апреля, сообщалось, что функционал бесплатного сервиса Tracer стал доступен для веб-разработки. Технические специалисты могут отслеживать ошибки, зависания и сбои в работе IT-сервисов в режиме реального времени.

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